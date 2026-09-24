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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري الدواجن الحية.. الشعبة تكشف مفاجأة عن المبردة

الدواجن
الدواجن
منار عبد العظيم

تسعى صناعة الدواجن خلال الفترة الحالية إلى تطوير منظومة الإنتاج والبيع، بالتزامن مع استمرار البحث عن حلول تساعد على استقرار السوق وتوفير المنتجات للمواطنين بمختلف مستوياتهم.

 وفي هذا السياق، طرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عددًا من المقترحات بشأن مستقبل صناعة الدواجن وطريقة طرحها للمستهلك.

وأكد رئيس الشعبة في تصريحات تلفزيونية أن الدواجن المبردة تعد أفضل لصحة المواطن وأكثر أمانًا، داعيًا إلى التحول تدريجيًا من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، إلى جانب طرح الدواجن المجمدة وأجزاء الدواجن على بطاقات التموين.

الدواجن المبردة أفضل لصحة المواطن

قال سامح السيد إن هناك حاجة إلى التحول بشكل تدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، مؤكدًا أن المبردة تعتبر أفضل لصحة المواطن والأكثر أمانًا للمستهلكين.

وأوضح أن هذا التحول يأتي ضمن التطورات المطلوبة في صناعة الدواجن، خاصة مع أهمية تطوير أساليب تداول وبيع المنتجات والوصول بها إلى المواطنين بصورة أكثر أمانًا.

مليون طن من الذرة والصويا شهريًا

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن مصر تستورد نحو مليون طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا، باعتبارهما من مدخلات الإنتاج الأساسية في صناعة الدواجن.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية يسهم في استقرار أسعار الدواجن، خاصة أن تكلفة مدخلات الإنتاج ترتبط بشكل مباشر بتكاليف الصناعة والأسعار النهائية.

إدخال الدواجن المجمدة على بطاقات التموين

وكشف سامح السيد عن مطالبته بإدخال الدواجن المجمدة على بطاقات التموين، بما يتيح توفيرها للمواطنين ضمن السلع المتاحة لهم.

كما طالب بإدخال جميع أجزاء الدواجن، حتى تكون المنتجات متوفرة أمام مختلف طبقات الشعب، وتتاح للمواطن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاته.

تطور كبير في صناعة الدواجن

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في صناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن استمرار الاستثمار والإنتاج يمثلان عنصرًا أساسيًا للحفاظ على توافر المنتجات في الأسواق.

وحذر من أن المستثمرين في حالة عدم تحقيق أرباح قد يعزفون عن الإنتاج، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع أمرًا مهمًا لاستمرار الصناعة.

مستقبل الدواجن بين الإنتاج وتوفير المنتجات

وتأتي هذه المقترحات في إطار السعي إلى تطوير صناعة الدواجن، من خلال التوسع في الدواجن المبردة والمجمدة، مع توفير مختلف أجزاء الدواجن أمام المواطنين.

كما يرتبط استقرار الصناعة بتوافر مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف، إلى جانب قدرة المستثمرين على تحقيق عائد يسمح لهم باستمرار الإنتاج.

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