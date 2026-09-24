أبطال إفريقيا.. محلل رياضي يشيد بثبات أداء منتخب الناشئين وتتويجه بالبطولة

قال محمود سعيد فوزى، المحلل الرياضي، إن منتخب مصر للناشئين حقق بطولة إفريقيا بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية، وأشاد بثبات مستوى وأداء المنتخب طوال منافسات البطولة.

وأضاف محمود سعيد، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المنتخب حقق انتصارات كبيرة في دور المجموعات، وقدم أداء قويا منذ مباراته الأولى أمام الكونغو التي فاز فيها، مرورا بمباريات الكاميرون ونيجيريا والمغرب، وصولا إلى المباراة النهائية أمام تونس.

وأوضح أن المنتخب بدأ المباراة النهائية بقوة، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدما، مع وجود أداء دفاعي قوي وتألق على مستوى حراسة المرمى، قبل أن تزداد الفعالية الهجومية في الشوط الثاني ويتمكن المنتخب من توسيع الفارق.

وأشار إلى أن تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2027 يمثل دافعا قويا للاعبين، مؤكدا أن بطولة العالم تساهم في صناعة أبطال يمكنهم بعد ذلك دعم منتخب مصر للرجال، إلى جانب منح اللاعبين فرصا للحصول على عقود احتراف خارجية.