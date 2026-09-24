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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس ثاني أيام الخريف.. أجواء حارة ورياح نشطة وفرص لسقوط أمطار

الطقس
الطقس
يارا أمين

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار اليوم الخميس، بالتزامن مع ثاني أيام فصل الخريف، على معظم أنحاء البلاد، من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية على عدد من المناطق، خاصة القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تحسين الإحساس بحالة الطقس وتلطيف الأجواء نسبيًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار بصورة ضعيفة، حيث يُحتمل سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، خاصة السلوم ومطروح والعلمين، على فترات متقطعة، وبنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

* القاهرة: العظمى 31 والمحسوسة 30 والصغرى 22
* العاصمة الإدارية: العظمى 31 والمحسوسة 30 والصغرى 21
* 6 أكتوبر: العظمى 31 والمحسوسة 35 والصغرى 21
* بنها: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 22
* دمنهور: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 21
* وادي النطرون: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 21
* كفر الشيخ: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 22
* بلطيم: العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 22
* المنصورة: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 21
* الزقازيق: العظمى 32 والمحسوسة 34 والصغرى 22
* شبين الكوم: العظمى 32 والمحسوسة 34 والصغرى 21
* طنطا: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 21
* دمياط: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23
* بورسعيد: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 24
* الإسماعيلية: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 22
* السويس: العظمى 32 والمحسوسة 34 والصغرى 22
* العريش: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 21
* رفح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 21
* رأس سدر: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 23
* نخل: العظمى 30 والمحسوسة 32 والصغرى 17
* سانت كاترين: العظمى 29 والمحسوسة 31 والصغرى 15
* الطور: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 25
* طابا: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 22
* شرم الشيخ: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 27
* الغردقة: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 26
* الإسكندرية: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23
* العلمين: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 21
* مطروح: العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22
* السلوم: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 21
* سيوة: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 19
* رأس غارب: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 26
* سفاجا: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 26
* مرسى علم: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 27
* شلاتين: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 27
* حلايب: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 28
* أبو رماد: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 28
* مرسى حميرة: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 27
* أبرق: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 26
* جبل علبة: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 27
* رأس حدربة: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 27
* الفيوم: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 21
* بني سويف: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 21
* المنيا: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 21
* أسيوط: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 22
* سوهاج: العظمى 35 والمحسوسة 36 والصغرى 23
* قنا: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 24
* الأقصر: العظمى 38 والمحسوسة 39 والصغرى 25
* أسوان: العظمى 40 والمحسوسة 41 والصغرى 26
* الوادي الجديد: العظمى 37 والمحسوسة 38 والصغرى 24
* أبو سمبل: العظمى 40 والمحسوسة 41 والصغرى 26

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