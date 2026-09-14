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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطلة رفع الأثقال روفيدا فتحي: أول مشاركة خارجية لي كانت بطولة عالم

روفيدا فتحي
روفيدا فتحي
محمود زيدان

كشفت روفيدا فتحي، بطلة رفع الأثقال، عن تفاصيل رحلتها مع التحدي والمنصات الدولية، مشيرة إلى أن بداية انطلاقتها الخارجية جاءت مباشرة من بوابة بطولة العالم، وذلك بعد فترة من المشاركات في البطولات المحلية.

وأوضحت «روفيدا»، خلال لقائها ببرنامج «أهلاً بالستات» المذاع على قناة «mbc مصر»، أنها كانت تنافس بقوة على حصد ميدالية عالمية وهي في سن العشرين، إلا أن ظرفًا صحيًا طارئًا حدث لها قبل انطلاق البطولة بأيام

وأشارت إلى أنه رعم هذه الظروف الصحية والتعب أصررت على المشاركة والمنافسة، واستطاعت بفضل الله حصد المركز الخامس عالميًا.

وعن مشاركتها في بطولة الجزائر 2022، أكدت بطلة رفع الأثقال أن الحظ لم يحالفها في تلك النسخة ولم توفق في تحقيق نتيجة، وهو ما جعلها تضع نصب عينيها العودة مجددًا للمنافسة في الدورة التالية، والإصرار على اقتناص ميدالية ذهبية وإعادة الاعتبار، وهو ما نجحت في تحقيقه بالفعل.

روفيدا فتحي بطولة أخبار الرياضة mbc مصر

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