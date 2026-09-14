الحكومة: تحسين الخدمات وتيسيرات جديدة في قانون التصالح

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات اليومية للمواطنين، خاصة النظافة والإنارة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مواجهة الإشغالات وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والميكروباص.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن شكاوى المواطنين تمثل أولوية، مع التركيز على حلها فعليًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك وغرف العمليات بالوزارات والمحافظات.

معالجة مشكلات التطبيق

وتابع أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة مشكلات التطبيق، وتقديم مزيد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.