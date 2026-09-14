الحزب الناصري: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل واحدة من أهم ركائز العلاقات العربية، لما يجمع الشعبين المصري والسعودي من روابط تاريخية وحضارية عميقة، مؤكدًا أن قوة هذه العلاقات تنعكس بصورة مباشرة على قوة الموقف العربي وقدرته على مواجهة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وقال أبو العلا إن مصر والسعودية تمتلكان ثقلًا سياسيًا واستراتيجيًا كبيرًا في المنطقة العربية، وإن التنسيق بينهما لا يمثل مجرد تعاون بين دولتين شقيقتين، وإنما يشكل عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي العربي، ودعم استقرار الدول العربية، والحفاظ على وحدة الصف في مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن الفكر القومي العربي ينظر إلى العلاقات بين الدول العربية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع تقوم على وحدة المصالح والمصير، مشددًا على أن ما يجمع مصر والسعودية من تاريخ ومصالح مشتركة يجب أن يكون نموذجًا لتوسيع دائرة التعاون والتكامل بين الدول العربية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز قدرتها على العمل المشترك، وعدم السماح بتحويل الخلافات أو التباينات في وجهات النظر إلى عوامل تؤدي إلى إضعاف الموقف العربي، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي أصبحت ضرورة سياسية وأمنية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وشدد أبو العلا على أهمية تطوير العلاقات المصرية السعودية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يحقق مصالح الشعبين، ويدعم قدرات الدول العربية على بناء اقتصاد أكثر تكاملًا واستقلالية، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد أهم أدوات تعزيز التضامن العربي وتحويل الروابط التاريخية إلى شراكات حقيقية على الأرض.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري أن مصر ستظل حريصة على علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية، وأن الحفاظ على قوة العلاقات بين البلدين يمثل دعمًا للمشروع العربي بمفهومه الواسع، القائم على احترام سيادة الدول العربية، وحماية أمنها، وتعزيز قدرتها على تحديد مستقبلها بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.

واختتم أبو العلا بالتأكيد على أن قوة مصر والسعودية معًا هي قوة للمنظومة العربية، وأن وحدة الموقف العربي تظل الطريق الأهم لحماية الأمن القومي العربي وصون مصالح الشعوب العربية.