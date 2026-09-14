برلمانية: «مشروع الساحات الشعبية» فكرة خارج الصندوق.. ونتابع مطالب قطاع الرياضة

بحثت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عددًا من الطلبات والمطالب الخاصة بقطاع الشباب والرياضة، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم.

مشروع «الساحات الشعبية»

وأكدت النائبة ولاء هرماس أنه تم الاتفاق على متابعة الطلبات المطروحة مع الوزارة، لحين ورود الإفادة بشأنها والانتهاء من بحثها، بما يسهم في دعم الخدمات المقدمة للشباب وتلبية احتياجات مراكز الشباب والأندية.

وتناول اللقاء رؤية وزير الشباب والرياضة بشأن مشروع «الساحات الشعبية»، حيث أشادت النائبة ولاء هرماس بالمشروع، مؤكدة أنه يمثل فكرة خارج الصندوق ويمكن أن يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الرياضية والشبابية وإتاحة مساحات جديدة أمام المواطنين.

ملف التعيينات بمراكز الشباب والأندية

كما تطرقت النائبة خلال اللقاء إلى ملف التعيينات بمراكز الشباب والأندية، في إطار مناقشة عدد من المطالب المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، مع التأكيد على استمرار المتابعة مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.