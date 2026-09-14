مقترح برلماني لـ إصدار ملحق لنتيجة الدفعة الخامسة لسد عجز المعلمين

تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح إلى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في موقف المتضررين من الدفعة الخامسة من مسابقة المعلمين، من خلال بحث إمكانية إصدار ملحق لنتيجة المسابقة واستكمال الأعداد المطلوبة من بين المتقدمين المستوفين للشروط، في ضوء الاحتياجات الفعلية للمدارس من المعلمين.

وأوضح النائب أن المقترح يستهدف تحقيق الاستفادة من قاعدة المتقدمين للدفعة الخامسة، خاصة من استوفوا الشروط المطلوبة ولم تشملهم النتيجة، وذلك بالتزامن مع استمرار احتياج عدد من المدارس إلى سد العجز في بعض التخصصات.

حصر العجز الفعلي في أعداد المعلمين

وطالب بحصر العجز الفعلي في أعداد المعلمين على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، ومقارنته بأعداد المتقدمين المستوفين للشروط من الدفعة الخامسة، بما يسمح باستكمال الأعداد المطلوبة من بينهم حال توافر الاحتياج.

كما دعا إلى إعادة فحص موقف الحالات المستبعدة من الدفعة الخامسة، وإتاحة فرصة جديدة أمام من تنطبق عليهم الشروط، مؤكدًا أن التعامل مع الملف من خلال رؤية متكاملة يمكن أن يسهم في سد جانب من العجز الموجود بالمدارس، وفي الوقت نفسه يمنح المستحقين فرصة جديدة للالتحاق بالمنظومة التعليمية.

وشدد النائب على أن الهدف من المقترح هو الوصول إلى معالجة عملية تحقق التوازن بين احتياجات المدارس الفعلية، وحق المتقدمين المستوفين للشروط في الحصول على فرصة عادلة، بدلًا من ترك أعداد لديها الرغبة والكفاءة خارج منظومة الاستفادة من احتياجات الوزارة.