فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم عرابيا بالغردقة.. غدًا

أفاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم عرابيا بمدينة الغردقة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأوضح المركز أن فترة فصل التيار تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، ضمن أعمال الصيانة المقررة للمحولات بهدف الحفاظ على كفاءة الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين وأصحاب المنشآت الواقعة بنطاق المنطقة المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الخدمة.