مدرسة خاصة بالأقصر تنعى طالبا بالصف الأول الإعدادي

خيّم الحزن على أسرة إحدى المدارس الخاصة لغات بمحافظة الأقصر، عقب وفاة الطالب معاذ مصطفى رفعت خليفة، بالصف الأول الإعدادي، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومعلميه وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

ونعت إدارة المدرسة الطالب الراحل، معربة عن بالغ حزنها لفقدانه، ومقدمة خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكدت المدرسة في نعيها أن الفقيد سيظل حاضرًا في قلوب زملائه ومعلميه، سائلين المولى عز وجل أن يمنح أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الأليم.