خبير علاقات دولية: التنسيق المصري السعودي صمام أمان للدفاع عن القضايا العربية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التنسيق المصري السعودي يمثل صمام الأمان في الدفاع عن القضايا العربية، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بثقل سياسي واقتصادي كبير، إلى جانب امتلاكهما شبكة واسعة من العلاقات مع مختلف الأطراف والقوى الفاعلة في النظام الدولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم"، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التنسيق بين القاهرة والرياض أسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات التي واجهت المنطقة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن البلدين لعبا دورًا محوريًا في التصدي للتطرف والتنظيمات الإرهابية، والعمل على الحفاظ على استقرار وتماسك النظام الإقليمي العربي.

وتابع أن الموقف المصري السعودي المشترك كان له دورا بارزا في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، ودعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التحرك المشترك بين البلدين يمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

يعزز قدرة الدول العربية على التعامل مع التحديات الراهنة

وأشار إلى أن استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والسعودية بشأن القضايا والأزمات العربية والإقليمية يعزز قدرة الدول العربية على التعامل مع التحديات الراهنة، ويدعم المواقف العربية في المحافل الدولية.