اللبنانية دانيا قبيسي تكشف لـ صدي البلد كواليس أغنية «مليون بحبك».. خاص

كشفت الفنانة اللبنانية دانيا قبيسي عن أحدث أغنياتها بعنوان «مليون بحبك» باللهجة المصرية، في تجربة غنائية جديدة مليئة بالأجواء الرومانسية والمبهجة، كما أنها تعد أول فيديو كليب مصري لها.

وكشفت دانيا قبيسي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن أسباب حماسها لتقديم الأغنية باللهجة المصرية، مؤكدة أن الأسباب كانت كثيرة، وفي مقدمتها حبها الكبير لمصر والشعب المصري والروح المصرية، إلى جانب شعورها بقرب اللهجة المصرية منها.

وقالت دانيا قبيسي إنها منذ طفولتها وهي تحب الاستماع إلى الأغاني المصرية ومشاهدة المسلسلات والأعمال الفنية المصرية، مشيرة إلى إعجابها الشديد بنجوم مصر، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، الذي كانت تحرص على متابعة أعماله منذ صغرها.

وأضافت أنها كانت تحب منذ طفولتها الجلوس وترديد الأغاني المصرية، إلى جانب متابعة الأعمال الفنية المصرية، مؤكدة أن علاقتها بالفن المصري بدأت معها في سن مبكرة.

وعن اللون الغنائي الذي تفضله، أوضحت دانيا قبيسي أنها كانت تميل بشكل أكبر إلى الأغاني الدرامية، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة أصبحت تفضل الأغاني الرومانسية والمفرحة، وهو ما كان أحد الأسباب التي شجعتها على تقديم «مليون بحبك».

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على الأغنية، مؤكدة أنها لم تواجه أي صعوبات أثناء تقديمها باللهجة المصرية، بل شعرت بأنها قريبة جدًا منها وسهلة بالنسبة لها.

وأشارت دانيا قبيسي إلى أنها تفضل خلال هذه الفترة طرح الأغاني بشكل منفرد «سنجل»، لافتة إلى أن «مليون بحبك» تمثل أول فيديو كليب مصري لها.

وعن أعمالها المقبلة، كشفت دانيا قبيسي عن تحضيرها لعدد من المفاجآت خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها تحب التنوع في اختياراتها الغنائية، ولا تفضل حصر نفسها في لون موسيقي واحد، فهي تحب الأغاني الدرامية والرومانسية والمبهجة، وتسعى دائمًا إلى تقديم ألوان مختلفة لجمهورها.