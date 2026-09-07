اللبنانية دانيا قبيسي تطرح أغنية «مليون بحبك» باللهجة المصرية وتحتفي بالرومانسية

طرحت الفنانة اللبنانية دانيا قبيسي أحدث أغنياتها بعنوان «مليون بحبك»، باللهجة المصرية، في تجربة غنائية جديدة تحمل طابعًا رومانسيًا، وتعبر من خلالها عن مشاعر الحب والإعجاب بالحبيب، وما يتركه وجوده من أثر في حياة المحب.

الأغنية من كلمات محمد مدحت، وألحان أحمد الصواف، وتوزيع وميكس وماستر هشام محمد، وتقدم دانيا قبيسي من خلالها حالة عاطفية تعتمد على التعبير المباشر والبسيط عن مشاعر الحب، من خلال كلمات تصف الحبيب باعتباره مصدرًا للسعادة والأمان، وعنصرًا أساسيًا في تفاصيل الحياة اليومية.

وتتناول «مليون بحبك» حالة عاشقة ترى العالم بصورة مختلفة بوجود الحبيب، إذ تتحول تفاصيل الحياة إلى لحظات من الفرح والطمأنينة، ويصبح الصباح مرتبطًا بالسعادة والليل عنوانًا للأمان، كما تعكس كلمات الأغنية حالة التعلق بالحبيب والرغبة في الاحتفاظ باللحظات الجميلة إلى أطول وقت ممكن.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: لو هقول مليون بحبك هي كلمة هتوصف إيه اللي ليك في القلب ياما والحروف تخلص عليه نبض قلبي وبيك بعيش وإن بعدت بعيد بموت وإنت جنبي ببقى نفسي الوقت ده يبطل يفوت»

وتتواصل الحالة الرومانسية في الأغنية من خلال اللازمة التي تكرر فيها دانيا قبيسي: «حبيبي حبيبي يا حبيبي»، قبل أن تنتقل الكلمات إلى التعبير عن السعادة التي صنعها الحب في حياة البطلة، وصولًا إلى التأكيد على أن يوم لقاء الحبيب كان بمثابة بداية جديدة للحياة.

وتأتي «مليون بحبك» بعد مجموعة من الأعمال الغنائية التي قدمتها دانيا قبيسي وحققت حضورًا وتفاعلًا لدى الجمهور، من بينها «ماحدا» و«ما أرجع» و«وعالسكت» وغيرها من الأغنيات التي ساهمت في تعزيز حضورها على الساحة الفنية.

وتواصل دانيا قبيسي من خلال أعمالها الجمع بين حضورها الفني وشهرتها في عالم الجمال، حيث تعد من الأسماء اللبنانية المعروفة في مجالات المكياج والجمال والعناية بالشعر والبشرة، إلى جانب نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت قبيسي مسيرتها في دائرة الضوء بعد اختيارها وصيفة لملكة جمال لبنان كارين غراوي عام 2013، ثم تتوسع في نشاطها الإعلامي والفني والرقمي، لتصبح من الشخصيات المعروفة لدى الجمهور اللبناني والعربي، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي و«تيك توك».

ومع «مليون بحبك»، تواصل دانيا قبيسي تقديم تجارب غنائية تحمل طابعًا عاطفيًا قريبًا من الجمهور، في خطوة جديدة تعزز حضورها الفني وتفتح أمامها مساحة أكبر للتجارب باللهجة المصرية.