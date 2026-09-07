حالة حزن.. وفاة المخرج والمصور السينمائي عمرو فودة

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، المصور السينمائي والمخرج عمرو فودة، وسط حالة من الحزن خيمت على أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

وأعلن المخرج أشرف فايق، خبر وفاة عمرو فودة، ناعيًا الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: «ورحل الصديق الفنان المصور السينمائي والمخرج، عمرو فودة، الله يرحمك يا عمرو، ادعوا له».

وأثار خبر الرحيل حالة من الحزن بين أصدقاء ومحبي الراحل، الذين حرصوا على نعيه واستعادة ذكرياتهم معه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن عمرو فودة عمل في المجال الفني، وارتبط اسمه بمجالي التصوير السينمائي والإخراج، تاركًا حضورًا بين زملائه والعاملين في الوسط الفني.