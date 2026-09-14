فيلم "حريق الأوبرا 1971" على "الوثائقية".. قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح فيلمه الوثائقي "حريق الأوبرا 1971" قريبًا على قناة "الوثائقية".

يرصد الفيلم واقعة حريق دار الأوبرا المصرية القديمة (الأوبرا الخديوية)، التي شهدتها القاهرة في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1971. وكانت هذه الدار، التي أسسها الخديوي إسماعيل، أول دار أوبرا تُشيَّد في إفريقيا والشرق الأوسط.

يعود الفيلم إلى تاريخ الأوبرا منذ افتتاحها ومكانتها في المشهد الفني والثقافي المصري، قبل أن يتوقف بالتفصيل عند الحريق وملابساته، مستندًا إلى شهادات عدد من الأطراف المرتبطة بالواقعة.

كما يستعيد العمل تفاصيل المكان عبر مواد أرشيفية نادرة وشهادات حصرية، بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين والباحثين والمؤرخين، إلى جانب شهود عيان عاصروا الحريق وما زالوا يحتفظون بتفاصيل تلك الليلة الحزينة في الذاكرة.