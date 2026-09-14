نائب محافظ الأقصر يستمع لشكاوى 60 مواطنا في لقاء اليوم المفتوح ويوجه بسرعة حلها

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، لقاء «اليوم المفتوح» الأسبوعي بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لبحث مطالب المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

وشهد اللقاء مناقشة وفحص 60 طلبًا وشكوى تقدم بها المواطنون، وتنوعت مطالبهم بين قطاعات المرافق، والرعاية الصحية، والإسكان، وفرص العمل، إلى جانب طلبات الحصول على المساعدات وخدمات «تكافل وكرامة» والخدمات المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي.

ووجه نائب محافظ الأقصر بسرعة دراسة جميع الطلبات والشكاوى المعروضة، والتنسيق مع الجهات المختصة لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في حل مشكلات المواطنين وتلبية مطالبهم في إطار القانون واللوائح المنظمة.

كما شدد على إدارة خدمة المواطنين بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لكافة الطلبات مع الجهات المعنية، وسرعة موافاة المواطنين بنتائج بحث شكاواهم والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مطالبهم، بما يضمن وصول كل مواطن إلى حقه وفقًا للقواعد والقوانين.