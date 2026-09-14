قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا
برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الأمن القومي العربي وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»
القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية
نادر رونج: الصين ترفض التصعيد العسكري وتدعو لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
21 مباراة في 5 أشهر.. ننشر أجندة الأهلي الكاملة حتى فبراير 2027
النقل توجه بتخفيض زمن التقاطر بالمونوريل وتصدر اشتراك للطلبة بتخفيضات تصل 60 %
محمد العطيفي: كندا تسعى لبناء تحالف فريد مع أوروبا في ظل تدهور العلاقات مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يستمع لشكاوى 60 مواطنا في لقاء اليوم المفتوح ويوجه بسرعة حلها

نائب محافظ الأقصر يستمع لشكاوى 60 مواطنًا في لقاء «اليوم المفتوح» ويوجه بسرعة حلها
نائب محافظ الأقصر يستمع لشكاوى 60 مواطنًا في لقاء «اليوم المفتوح» ويوجه بسرعة حلها
شمس يونس

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، لقاء «اليوم المفتوح» الأسبوعي بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لبحث مطالب المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

وشهد اللقاء مناقشة وفحص 60 طلبًا وشكوى تقدم بها المواطنون، وتنوعت مطالبهم بين قطاعات المرافق، والرعاية الصحية، والإسكان، وفرص العمل، إلى جانب طلبات الحصول على المساعدات وخدمات «تكافل وكرامة» والخدمات المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي.

ووجه نائب محافظ الأقصر بسرعة دراسة جميع الطلبات والشكاوى المعروضة، والتنسيق مع الجهات المختصة لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في حل مشكلات المواطنين وتلبية مطالبهم في إطار القانون واللوائح المنظمة.

كما شدد على إدارة خدمة المواطنين بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لكافة الطلبات مع الجهات المعنية، وسرعة موافاة المواطنين بنتائج بحث شكاواهم والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مطالبهم، بما يضمن وصول كل مواطن إلى حقه وفقًا للقواعد والقوانين.

الاقصر أخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

ارشيفية

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير بالدقي

المستشار حماده الصاوي

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر الإرهابية لـ 10 نوفمبر

المستشار حماده الصاوي

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الظاهر لـ 9 نوفمبر

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد