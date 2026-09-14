معاهم أقراص مخدرة .. القبض على صانعتي محتوى أجنبيتان نشرتا فيديوهات خادشة بالدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى بالجيزة " تحملان جنسية إحدى الدول" لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين "تحملان جنيسة إحدى الدول" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وضبط بحوزة إحداهما على (عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهتهما إعترفت إحداهما بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد التعاطى وأقرتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.