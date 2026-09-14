الداخلية تنفى إدعاءات سيدة أجنبية بطلب رجال الشرطة أموالا لتنظيم جولة سياحية لها

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء صاحبة الحساب "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" ، بقيام عناصر الشرطة بطلب 500 دولار أمريكى مقابل تنظيم جولة سياحية لها وزوجها، وكذا طلب أحد أفراد الشرطة مبلغ مالى مقابل ختم جواز سفرها أثناء مغادرتها البلاد.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، حيث أنه بتاريخ 30/ أبريل الماضى طلبت المذكورة وزوجها القيام بجولة سياحية بالبلاد، وإضطلعت بالتواصل مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة والتى طالبتها بالمقابل المالى لتنظيم تلك الرحلات إلا أنها رفضت..

كما تبين مغادرتها البلاد بتاريخ 6/ مايو المنقضى دون قيامها بدفع أى مبالغ مالية لأى جهة أو أشخاص.





