ترامب: روسيا وأوكرانيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن كلا من روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة.

وكتب ترامب - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"- "وافقت أوكرانيا على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، ووافقت روسيا على القيام بالمثل!".

وأضاف ترامب، أن الارتفاع العالمي في أسعار الديزل "يرجع في المقام الأول إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وليس إيران".

ودعا ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد ​إلى وقف استهداف البنية التحتية للديزل في ‌روسيا، قائلا إن هذه الهجمات تتسبب في نقص الوقود وتضر العالم.

وأضاف ​أن نقص الوقود العالمي "ليس سببه الشرق ​الأوسط، ⁠بل ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا".