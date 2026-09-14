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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات عائلية.. القبض على طرفى مشاجرة بالفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق مركبة "توك توك" بإستخدام عصا خشبية وإحداث تلفيات بالمركبة الفيوم .
 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق مركبة "توك توك" ، وعمه – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبسؤالهما أقر الأول أنه بتاريخ 10/ الجارى حدثت مشاجرة بينه وبين عمه لخلافات عائلية تعدى خلالها الأخير عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بإستخدام عصا خشبية وإتلاف الزجاج الأمامى لمركبة التوك توك قيادته ، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما ، وبسؤال عمه أيد ماسبق ، وأرشد عن العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة .
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 

الأجهزة الأمنية الفيوم توك توك

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