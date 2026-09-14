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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المحلات التجارية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: مدرس ، وشقيقه “مالك محل هواتف محمولة”، وطرف ثانى: عامل بفرن جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" ، وتدخل الأهالى للفض بينهم وتم الصلح والتراضى.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الأجهزة الأمنية مشاجرة التواصل الإجتماعى

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