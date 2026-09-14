احترس.. هذه العادات ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

هناك الكثير من العادات اليومية الخاطئة، التي تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، مما يؤدي للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ووفقا لموقع مايو كلينك، إليكم أهم عوامل الخطر المؤدية لارتفاع الكوليسترول في الدم.

أشياء تزيد الكوليسترول

تشمل عوامل الخطورة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول ما يأتي:

• عادات الأكل: قد يؤدي تناوُل كميات كبيرة من الدهون المشبَعة أو المتحولة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وتوجد الدهون المشبعة في قطع اللحوم الدسمة ومشتقات الحليب كاملة الدسم أما الدهون المتحولة فغالبًا ما توجد في التسالي المعبأة أو الحلويات.

• السمنة: مرضٌ معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة.

• قلة ممارسة الرياضة: تساعد ممارسة الرياضة على رفع مستوى كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL) "النافع" في الجسم.

• التدخين: قد يؤدي تدخين السجائر إلى خفض مستوى البروتين الدهني مرتفع الكثافة.

• المشروبات الكحولية: يمكن أن يؤدي تناوُل كميات كبيرة من المشروبات الكحولية إلى رفع مستوى الكوليسترول الكلي. حاول تقليل كمية المشروبات الكحولية التي تتناولها بحيث لا تتجاوز كأسًا واحدة في اليوم للنساء وكأسين في اليوم للرجال.

• العمر: حتى الأطفال الصغار يمكن أن ترتفع لديهم مستويات الكوليسترول لكن هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا فمع تقدم عمر، يصبح الكبد أقل قدرة على التخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) “الضار”