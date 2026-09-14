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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"فضيحة نازا" تهز إسرائيل.. نتنياهو يخرج عن صمته ويهاجم الفيلم الذي يكشف أسرار حرب غزة

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موجة التنديد بفيلم "نازا" (NAZA) -وهو فيلم وثائقي إسرائيلي الصنع يتهم دولة الاحتلال بقتل مدنيين في قطاع غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي- واصفاً إياه بأنه "أمر لا يُطاق".

وانتقل نتنياهو في بيانه إلى مهاجمة خصومه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، متهماً إياهم بالتورط في "تحريض" مماثل ضد إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ولم يُشر نتنياهو -في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي- إلى أنه شاهد الفيلم، الذي حاز على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي لكنه لم يُعرض على نطاق واسع.

وقال نتنياهو: "لقد سمعت عنه، إنه أمر صادم. نحن نحارب التحريض المعادي للسامية في جميع أنحاء العالم، ولكن عندما يأتي هذا التحريض من داخلنا، فإن الأمر يصبح غير مقبول ولا يُطاق".

ثم مضى مستشهداً بتصريحات وأفعال مثيرة للجدل لخصومه السياسيين، بمن فيهم يائير جولان، رئيس حزب "الديمقراطيين" اليساري، الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي حين قال: "الدولة العاقلة لا تحارب المدنيين، ولا تقتل الرضع كهواية، ولا تضع لنفسها هدفاً يتمثل في طرد السكان".

كما حاول نتنياهو الربط بين خصمه الرئيسي -المرشح الوسطي جادي آيزنكوت- وبين جولان، مشيراً إلى أن حزبي السياسييْن وقعا مؤخراً اتفاقية لتقاسم فائض الأصوات.

وفي الواقع، كان آيزنكوت قد أدان فيلم "نازا" يوم أمس، واصفاً إياه بأنه يقدم "صورة مشوهة وأحادية الجانب" تلحق الضرر بإسرائيل.

فضيحة نازا إسرائيل نتنياهو أسرار حرب غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي NAZA

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