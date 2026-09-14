قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الجديد في البنوك
برلماني: «حياة كريمة» نموذج وطني متكامل لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء طخخخخخخطالإنسان
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر إسرائيلي يؤكد زيارة نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

بينيامين نتنياهو
بينيامين نتنياهو
أ ش أ

أعلن مصدر بالحكومة الإسرائيلية، اليوم "الاثنين"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، سيتوجه إلى نيويورك الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري للمشاركة في جلسة للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وذكر المصدر- في تصريحات خاصة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- أن نتنياهو سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول إمكانية لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتوقع دبلوماسيون إسرائيليون خروج تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في نيويورك، حيث تعهد عمدة نيويورك زهران ممداني بإلقاء القبض على نتنياهو في حال قدومه إلى المدينة، لكنه أوضح- في يوليو الماضي- أنه بصفته عمدة المدينة لا يمتلك الصلاحيات التي تخوله للقيام بذلك.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نيويورك بينيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

الفنانة اللبنانية دانيا قبيسي

اللبنانية دانيا قبيسي تكشف لـ صدي البلد كواليس أغنية «مليون بحبك».. خاص

النجم الأمريكي إيثان هوك

إيثان هوك يواجه الطبيعة والجشع من أجل ابنته في The Weight

دار الأوبرا

فيلم "حريق الأوبرا 1971" على "الوثائقية".. قريبًا

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد