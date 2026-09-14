مصدر إسرائيلي يؤكد زيارة نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مصدر بالحكومة الإسرائيلية، اليوم "الاثنين"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، سيتوجه إلى نيويورك الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري للمشاركة في جلسة للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وذكر المصدر- في تصريحات خاصة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- أن نتنياهو سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول إمكانية لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتوقع دبلوماسيون إسرائيليون خروج تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في نيويورك، حيث تعهد عمدة نيويورك زهران ممداني بإلقاء القبض على نتنياهو في حال قدومه إلى المدينة، لكنه أوضح- في يوليو الماضي- أنه بصفته عمدة المدينة لا يمتلك الصلاحيات التي تخوله للقيام بذلك.