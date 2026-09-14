لن ترونا إلا معًا.. أحمد موسى يرحب بزيارة محمد بن سلمان إلى مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، في زيارة وصفها بالمهمة في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا (الثلاثاء)، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارته المهمة إلى مصر».

وأوضح أن الزيارة تأتي «في وقت شديد الخطورة لما تمر به المنطقة من تحديات غير مسبوقة»، مشيرًا إلى أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ستتطرق إلى عدد من الملفات والأزمات الإقليمية.

وأضاف أحمد موسى أن المباحثات ستشمل الحرب الأمريكية-الإيرانية، ومضيق هرمز، وأمن البحر الأحمر، والعدوان الإيراني على الدول الشقيقة، إلى جانب الأوضاع في السودان واليمن والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

ورحب أحمد موسى بزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، قائلًا: «أهلا وسهلا بضيف مصر العزيز علينا، وتحية لكل الأشقاء في المملكة الحبيبة وشعبها الكريم، دامت المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين».

واختتم رسالته بالتأكيد على قوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلًا: «لن ترونا إلا معا بفضل الله».