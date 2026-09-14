خالد الغندور: الأفضل بيع اللاعب الذي لا يريد الاستمرار والاستفادة من عائده

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رحيل أحد لاعبي الفريق، مؤكدا أن الأفضل هو الاستفادة من العائد المالي للصفقة، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيبكم من الكلام الكثير علي السوشيال اكبر صح انك تبيع لاعب بايعك من الاساس و مش هيديك بربع جنيه و تكسب من وراه ملايين الدولارات و انت في اسوأ ظروف مالية و اهمها مستحقات اللاعبين اللي بتلعب معاك دلوقتي».

وشدد الغندور على أهمية استغلال العائد المالي من بيع اللاعب في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك، خاصة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين المتأخرة، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للاعبين الموجودين مع الفريق حاليًا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليحسم الزمالك تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح برنامج الإعداد للمباراة المقبلة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق خلال الأيام التي تسبق اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.