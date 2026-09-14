4500 دولار.. الزمالك يطرح خدمة جديدة للجماهير عبر الحافلة الرسمية

كشف تطبيق «زملكاوي» عن خدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، تتيح للمشجعين وضع صورهم على الحافلة الرسمية للفريق، ضمن باقات مختلفة وبأسعار تبدأ من 650 دولارًا وتصل إلى 4500 دولار.

وتتضمن الخدمة إمكانية طباعة صورة المشجع على الحافلة الرسمية للزمالك بأحجام مختلفة، حيث تبلغ تكلفة الصورة بمقاس 8×8 نحو 650 دولارًا.

كما يتيح التطبيق طباعة الصور بمقاس 12×12 مقابل 1500 دولار، بينما يصل سعر الصورة الأكبر بمقاس 18×18 إلى 4500 دولار.

تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من التجارب التي يطرحها تطبيق «زملكاوي» لجماهير القلعة البيضاء، حيث سبق أن أتاح للجماهير التقاط صور تذكارية مع درع الدوري داخل متحف النادي، بأسعار تبدأ من 20 دولارًا.

وتهدف الخدمات الجديدة إلى تعزيز تواصل الزمالك مع جماهيره، ومنحهم فرصة للاحتفاظ بذكريات مرتبطة بالنادي والحافلة الرسمية للفريق.