أحمد حسن يكشف مفاجأة في التشكيل الأساسي للزمالك أمام غزل المحلة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن عودة المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة، في بطولة الدوري.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمود بنتايك يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام غزل المحلة في بطولة الدوري».



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليحسم الزمالك تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح برنامج الإعداد للمباراة المقبلة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق خلال الأيام التي تسبق اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.