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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا.. آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
حسام الفقي



تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يوم الثلاثاء الموافق 15 / 9 / 2026 هو آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان،  وتدعو الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم وذلك بمقر المدرسة داخل المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب بوردان بمحافظة الجيزة . 


ويشترط علي الطلاب الراغبين في التقدم إحضار المستندات التالية:
- صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو صورة من بيان النجاح.
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
- صورة من إيصال سداد رسوم اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية باسم الطالب، بقيمة 250 جنيهًا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
علي ان يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة داخل حافظة بلاستيكية .
كما خصصت المدرسة أرقام التليفونات (  01010886381 - 01281602084 ) للتواصل مع الطلبة وأولياء الامور والرد علي الاسئلة والاستفسارات المتعلقة باجراءات التقديم

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

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