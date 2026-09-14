البنك التجاري الدولي يمنح تمويلاً عقاريًا بـ445 مليون جنيه

أكدت سهى أبو ذكري، رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن التمويل الممنوح لشركة «جيتس للتطوير العقاري» يأتي في إطار التعاون القائم بين الجانبين، بما يدعم تنفيذ خطط الشركة التشغيلية والتوسعية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن التعاون يأتي ضمن دور البنك التجاري الدولي في دعم القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من تأثير مباشر على عدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

من جانبها، قالت عبير عصام، رئيس ائتمان الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن التمويل يمثل خطوة جديدة في الشراكة المستمرة مع الشركة، ويسهم في دعم خططها وطموحاتها المستقبلية، بالتوازي مع استمرار البنك في مساندة القطاع العقاري وتعزيز قدرته على النمو.

وحصلت الشركة على تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 445 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر، بهدف دعم خططها التوسعية وتسريع معدلات التنفيذ في مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

ويأتي التمويل في صورة تسهيل ائتماني موزع على شريحتين؛ تبلغ قيمة الأولى 215 مليون جنيه، فيما تصل الثانية إلى 230 مليون جنيه، بما يعزز مرونة الشركة في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، ويدعم قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وإطلاق مراحل جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس»، إن الحصول على التمويل من البنك التجاري الدولي يعكس استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتطوير محفظة مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحصول على هذا النوع من التسهيلات الائتمانية يأتي بعد دراسات دقيقة لمؤشرات الأداء والملاءة المالية وكفاءة الإدارة، مؤكدًا أن التمويل الجديد يمثل دفعة إضافية لخطة الشركة الرامية إلى توسيع أعمالها في السوق المصرية وتعزيز حضورها إقليميًا.

وتواصل الشركة تنفيذ خطتها التوسعية عبر تطوير مشروعات في مواقع استراتيجية وزيادة حجم محفظة أعمالها، مع التركيز على الالتزام بمعدلات التنفيذ والجودة المستهدفة.