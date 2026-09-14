وزير العمل يبحث مع المغرب التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل

التقى وزير العمل حسن رداد، على هامش أعمال الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، نور العمارتي، رئيسة الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والمغرب في عدد من ملفات العمل، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والتشغيل وتنمية المهارات والتدريب المهني، والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين بما يدعم قضايا العمل والتنمية.

وأكد الوزير حسن رداد عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر والمغرب، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مجالات العمل، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم العمل العربي المشترك...

ومن جانبها، أشادت نور العمارتي بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وأعربت عن تقديرها للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك، مشيرةً إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يمثل ركيزة مهمة لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.