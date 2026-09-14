عشان المدارس.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

يعد كب كيك البرتقال ، من الأكلات المناسبة للانش بوكس في موسم المدارس، حيث أنه أكلة لذيذة وسريعة وغنية بفيتامين سي المقوي للمناعة.

نعرض لكم طريقة عمل كب كيك البرتقال من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة

المقادير

2 كوب دقيق

2 بيضة

¾ كوب عصير برتقال

2 ملعقة كبيرة سمنة

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل كب كيك بالبرتقال

اخفقي السكر والسمنة والبيض والفانيليا وبشر البرتقال وعصير البرتقال جيدا

في بولة منفصلة اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح جيدا

اضيفي خليط البيض والبرتقال على خليط الدقيق وقلبيهم ثم اسكبي الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ثم ضعيه في الفرن حتى تمام النضج.