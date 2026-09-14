اختيار النجمة العراقية كلوديا حنا ضيفة شرف مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الثانية

اختارت إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح النجمة العراقية كلوديا حنا لتكون ضيفة شرف الدورة الثانية من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر 2026، وذلك بعد تلقيها دعوة رسمية من إدارة المهرجان للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة.

وجاء اختيار النجمة العراقية كلوديا حنا ضيفة شرف للمهرجان تقديرًا لمكانتها الفنية ومسيرتها التي جمعت بين الغناء والتمثيل والتقديم، حيث أكدت إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح، في دعوتها الرسمية، أن مشاركتها تأتي تقديرًا لما تتمتع به من مكانة على الصعيد الفني في عالم المسرح وفنونه المختلفة.

وبدأت كلوديا حنا مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال مسرح الأطفال، كما عملت مقدمةً لبرامج الأطفال في العراق والأردن، وخاضت في الرابعة عشرة من عمرها تجربة العمل عارضةَ أزياء لعدة سنوات.

وفي عام 2006، شاركت كلوديا حنا في مسابقة ملكة جمال العرب التي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ، ممثلةً للعراق، وتمكنت من الفوز باللقب، كما درست في كلية الآداب بالجامعة الأمريكية.

وعقب حصولها على اللقب، شاركت كلوديا حنا في قافلة الخير التي جابت أنحاء الوطن العربي، ثم اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في مسلسل «مشاعر في البورصة»، قبل أن تخوض تجربة الغناء من خلال ألبومها الأول «الوقت ده»، الذي جمع بين اللهجتين المصرية والعراقية.

كما شاركت كلوديا حنا بالغناء في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلما «أوشن 14» و«سطو مثلث»، لتواصل حضورها في أكثر من مجال فني.

وتأتي مشاركة النجمة العراقية كلوديا حنا ضيفة شرف في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، المقرر انطلاق فعالياته في سبتمبر المقبل، في إطار حضورها ضمن فعاليات المهرجان الذي يجمع مشاركات مسرحية وفنية من عدد من الدول.