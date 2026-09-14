مستقبل وطن يضع اللمسات الأخيرة لتطوير المدارس وإطلاق مبادرات جديدة

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اجتماعاً تنظيمياً هاماً، لمناقشة الاستعدادات النهائية الحزب لبدء تطوير عدداً من المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الأمانة المركزية، في مقر الأمانة المركزية بالتجمع الخامس.

من جانبه، جدد النائب أحمد عبد الجواد، التزام الحزب برفع كفاءة عدد كبير من المدارس الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل الخدمي والحزبي خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع استراتيجية الحزب الداعمة لجهود الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

توفير كافة الاحتياجات المطلوبة مهما بلغت تكاليفها



وشدد النائب أحمد عبد الجواد، على ضرورة تنفيذ المبادرة على أعلى مستوى من الكفاءة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة مهما بلغت تكاليفها، وفقاً للحصر العددي للمدارس المقرر تطويرها، بما يحقق سياسة الحزب في توفير بيئة تعليمية جاذبة وملائمة، تليق بالطالب المصري.



وناقش الاجتماع، خطة الحزب لتطوير المدارس، ومناقشة كافة الاحتياجات المطلوبة، وذلك عقب حصر كافة المدارس، والتي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها بكافة المحافظات، فضلاً عن مناقشة عدداً من الفعاليات الخدمية والتنظيمية الأخري، وذلك انطلاقاً من قناعة الحزب بأهمية الدور الخدمي والمجتمعي.



وكان حزب مستقبل وطن، قد أعلن الأسبوع الماضي، تبنيه تنفيذ حزمة من المبادرات الخدمية والحزبية لدعم المواطنين، أبرزها؛ تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في جميع المراحل التعليمية (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي) على مستوى الجمهورية، وتنظيم قوافل طبية كبرى تضم كافة التخصصات في جميع المحافظات ،مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية في كل محافظة، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وكذلك تنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروسة في المحافظات كافة.