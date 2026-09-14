كانت راكبه إسكوتر مع صاحبتها.. ضبط المتهمين بمعاكسة فتاة والتعدى عليها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها وإتلاف هاتفها المحمول بالغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وبإستدعائها حضرت والدتها وأقرت بأن نجلتها متواجده حالياً خارج البلاد، وأنه بتاريخ 11 سبتمبر الجارى وحال قيادة نجلتها دراجة كهربائية "إسكوتر" وبرفقتها إحدى صديقاتها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، فوجئت بقيام (3 أشخاص) بمعاكستها ولدى معاتبتهم وتصويرهم تعدوا عليها بالسب والضرب مما أدى لسقوط هاتفها المحمول وحدوث إصابتها بسحجات وتدخل الأهالى للفض بينهم.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.