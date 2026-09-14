أسامة عبد الرؤوف: التغيرات اللي حصلت في الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي كانت مرحلة رهيبة

قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إن التغير الذي حدث في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي كان كبيرا للغاية، مشيرا إلى أن العام الواحد في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل عمرا رهيبا بسبب سرعة التطورات.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الرؤوف، خلال لقائه ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أن الانتقالات في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت سريعة بشكل يفوق الخيال، لافتا إلى أن التكنولوجيا انتقلت من مرحلة كانت تقتصر على السؤال والحصول على معلومة إلى مرحلة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على القيام بأفعال.

وأضاف أن الاستخدام السابق للذكاء الاصطناعي كان يعتمد على كتابة سؤال في برامج مثل "تشات جي بي تي" والحصول على إجابة أو طلب إجراء بحث والحصول على النتائج، بينما أصبح الذكاء الاصطناعي حاليا قادرا على تنفيذ أفعال بسبب امتلاكه أدوات يمكنه العمل من خلالها.

وأشار إلى أن هذا التطور يمثل انتقالا من مرحلة الاستعلام والحصول على المعلومات إلى مرحلة القدرة على القيام بالفعل، وهو ما يختلف عن الصورة التي كان عليها الذكاء الاصطناعي في السابق.