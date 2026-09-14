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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: ندرس إدراج الهند ضمن قائمة الدول المرجعية للأغراض التنظيمية الصيدلانية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السفير الهندي لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وتبادل الخبرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون الصحي الثنائي في المجالات ذات الأولوية والتعاون في مجال الطب التقليدي، إلى جانب مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بشأن التعاون الدوائي وبحث آليات توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الاجتماع تناول فرص زيادة الاستثمارات الهندية في قطاع الأدوية بمصر ونقل التكنولوجيا وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يسهم في دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات التصنيعية والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال.

 إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الدوائية

وأشار عبدالغفار إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية إدراج الهند ضمن قائمة الدول المرجعية في مصر للأغراض التنظيمية الصيدلانية، بما يعزز التعاون بين الجهات التنظيمية في البلدين ويدعم تسهيل إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الدوائية وفق الأطر والضوابط المعمول بها.

وأكد أهمية تعزيز التعاون المصري الهندي في مجال الصناعات الدوائية ووضع آليات فعالة لتسهيل وتوسيع النفاذ إلى أسواق المنتجات الصيدلانية بالبلدين وتعزيز التعاون التنظيمي والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم توفير الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة نسمة نصر مدير عام الإدارة العامة للصيدلة. ومن جانب سفارة الهند حضر الدكتور براكاش تشودري السكرتير الثاني للتجارة.

وزير الصحة السفير الهندي التعاون الصحي الاستثمارات البلدين

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