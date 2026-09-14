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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يلتقي رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، و الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب في إطار مد جسور التواصل والتعاون الفعال مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.


‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التنفيذية والكيانات السياسية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بكافة المبادرات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

رؤية مصر 2030. 

‎وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء ناقش آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وحزب المؤتمر بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية وتفعيل الدور المجتمعي للأحزاب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

‎من جانبه، أعرب الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عن إشادته البالغة بالطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مثمنًا الجهود الحثيثة التي يبذلها الدكتور خالد عبدالغفار وجميع كوادر الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

‎وأكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، تقدير الحزب للنجاحات المتتالية التي تحققها المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، فضلاً عن خطط التطوير الشاملة للمستشفيات والمراكز الطبية والميكنة وتسهيل حصول المواطنين على العلاج، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لكافة خطوات الوزارة الرامية إلى توفير حياة صحية آمنة وكريمة لكل مواطن مصري.

‎وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار قنوات التواصل والتشاور الدائم لترجمة الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع في أقرب وقت.

وزير الصحة والسكان حزب المؤتمر وكيل لجنة الصحة مجلس النواب المنظومة الصحية 2030

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