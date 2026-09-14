رئيس مركز ومدينة أوسيم يلتقي 45 مواطنا ويحل مشاكلهم فورا

استقبل المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم بمكتبه، 45 مواطنا للوقوف على شكواهم ومتطلباتهم.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بشأن التفاعل المباشر مع المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم.

واستمع رئيس المدينة بشكل مباشر وتفصيلي إلى كل مواطن على حدة، مطلعا على تفاصيل الشكاوى المقدمة والتي تم قبولها جميعا.

ووجه الجهاز التنفيذي بالمركز لاتخاذ الإجراءات الفورية وإيجاد حلول عاجلة للظروف والمشكلات التي تم عرضها، مؤكدا أن فتح أبواب المسؤولين أمام المواطنين يأتـي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمركز.

وتأتي هذه اللقاءات الدورية في إطار حرص محافظة الجيزة على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة أوسيم.