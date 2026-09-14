الرئيس اللبناني يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إن الرياضة أساسية ولاسيما رياضة سباق السيارات؛ لما تؤديه من دور كجسر تواصل بين لبنان والعالم، مشيرا إلى دور الاتحاد الدولي للسيارات في نشر ثقافة السلامة المرورية وتطوير الرياضات الميكانيكية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان، اليوم الإثنين في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والبطل العالمي محمد بن سليم؛ بمناسبة وجوده في لبنان وحضوره رالي لبنان الدولي الثامن والأربعين الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة، وذبلك بحضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان.

ورحب الرئيس عون ببن سليم، شاكرا مشاركته في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يتكرر سنويا، والدعم الذي يقدمه للبنان في مجال سباق السيارات.

وأشار إلى أن تنظيم رالي لبنان وحضور بن سليم يعكسان انفتاح لبنان على المؤسسات الرياضية الدولية، ويعززان حضوره في المحافل العالمية، ويقدمانه كوجهة محتملة للفعاليات الرياضية والسياحية رغم التحديات التي يواجهها، كما يعكسان استعادة الثقة الدولية من خلال التعاون مع الاتحادات العالمية.

وأكد أن الرياضة باتت رافعة اقتصادية من خلال البطولات والسباقات التي تنظم، لما لها من أثر في إنعاش السياحة والاستثمار واستقطاب رعاة دوليين وشركات كبرى، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الاتحاد الدولي للسيارات والنادي اللبناني للسيارات والسياحة الذي يتولى تنظيم رالي لبنان وسباقات رياضية أخرى.

من جانبه.. أعرب البطل العالمي محمد بن سليم عن سعادته بوجوده في لبنان لمتابعة رالي لبنان، متحدثا عن ذكريات السنوات الماضية التي فاز خلالها ببطولة الرالي منذ عام 1987.

وأكد محبته للبنان واللبنانيين الذين شجعوه وساندوه خلال البطولات التي فاز بها في السباقات التي أقيمت في لبنان، قائلًا "إنه من موقعه رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات، سيواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا"، كاشفا عن عزمه إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية، منوها بالدور الذي يؤديه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في تنظيم رالي لبنان سنويا.

وبدورها.. اعتبرت نورا بيرقداريان أن وجود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في لبنان يشكل دعما ومحفزا لرياضة سباق السيارات، ونوهت بالتنظيم الجيد الذي يقوم به النادي اللبناني للسيارات والسياحة لرالي لبنان، وما يبذله للارتقاء بهذه الرياضة إلى مستوى متقدم.

وفي نهاية اللقاء، قدم بن سليم شعار الاتحاد الدولي للسيارات إلى الرئيس عون؛ تقديرا للعلاقات والتعاون القائمين بين الاتحاد ولبنان.



