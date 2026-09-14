اتحضر للأخضر.. توسع كبير في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بشوارع الجيزة

واصلت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تنفيذ خطتها الموسعة للتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المزهرة بمختلف الأحياء، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للشارع الجيزاوي وتحسين البيئة، وتأكيداً على الالتزام بالمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وجاءت هذه الأعمال بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل، والتي شدد فيها على ضرورة التوسع في تنفيذ مشروع "اتحضر للأخضر"، وزيادة المساحات الخضراء من خلال زراعة أنواع من الأشجار والنخيل والنباتات المزهرة المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة الشوارع وتتميز بالنمو السريع.

وتنفيذاً لهذه التوجيهات، أعلن اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، عن استمرار وتكثيف أعمال خطة التشجير الميدانية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعظيم الفوائد البيئية للحد من التلوث، إلى جانب إضافة لمسات جمالية تُزين المحاور والشوارع الرئيسية.

من جانبها، أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن المبادرة حققت خطوات متقدمة ميدانياً، حيث تم استكمال زراعة الأشجار بشارع أحمد عرابي التابع لحي العجوزة، فضلاً عن زراعة "الفازات" بالجزيرة الوسطى بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة باستخدام مجموعة من النباتات والحوليات المزهرة ذات الألوان المبهجة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين الرؤية البصرية والارتقاء بالشكل الجمالي للمنطقة.

وتأتي هذه الحملات ضمن أولوية المحافظة لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، واستمراراً للعمل الميداني لتطوير كافة الشوارع والميادين العامة بمحافظة الجيزة.