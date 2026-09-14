قوات الدفاع الذاتي اليابانية تستعد لأول عملية لإخماد الحرائق خارج البلاد في إندونيسيا

تستعد قوات الدفاع الذاتي اليابانية لبدء العمل على إخماد حرائق الغابات في مقاطعة كاليمانتان الغربية بإندونيسيا، في أول عملية لها لإخماد للقوات خارج البلاد.
وقد وصلت سفينة النقل "كونيساكي" التابعة للقوات البحرية اليابانية، والتي تحمل ثلاث طائرات مروحية كبيرة من طراز "سي إتش -47" تابعة للقوات البرية اليابانية، إلى أحد الموانئ في مقاطعة كاليمانتان الغربية يوم /الخميس/ الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.
ويواصل أفراد قوات الدفاع الذاتي التنسيق مع السلطات المحلية، ومن المتوقع أن تستمر عملية احتواء الحرائق لنحو أسبوع.
وقد تم تأجيل العملية، التي كان من المقرر أن تبدأ أمس /الأحد/، بسبب انخفاض مستوى الرؤية بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق.