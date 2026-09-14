أكد التواصل معهم.. نائب ترامب: استيلاء الحوثيين على جزيرة بريم يثير القلق

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم "الاثنين"، إن الولايات المتحدة تتابع "عن كثب" تحركات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، عقب إعلان الجماعة المدعومة من إيران السيطرة على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب.

وأوضح فانس في تصريحات صحفية من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، أن الأمر "يثير القلق بالتأكيد، ونتابعه عن كثب".

وأضاف: "نحن على تواصل مستمر مع الإماراتيين والسعوديين وغيرهم من الأطراف المتأثرة في المنطقة"، مشيراً إلى أن واشنطن تجري أيضاً محادثات مباشرة مع الحوثيين أنفسهم.

أجرينا محادثات مع الحوثيين

وتابع نائب الرئيس: "أجرينا محادثات مباشرة مع الحوثيين، ولذا نشعر بأننا ملمون تماماً بتفاصيل الموقف.. إنه وضع يتسم بالكثير من التقلب والتغير المستمر، لكننا سنواصل مراقبته والحرص على ضمان حماية المصالح العليا للأمريكيين".

ورداً على تقارير تحدثت عن استطلاعه لآراء جنرالات أمريكيين حول الأوضاع الميدانية في الشرق الأوسط، أكد فانس أنه يتحدث "بالطبع" مع القادة العسكريين لتكوين رؤيته بشأن ملفات السياسة الخارجية.