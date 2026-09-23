رئيس سوريا لسلطات الاحتلال: غيروا سياستكم

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع دولة الاحتلال لتغير سياساتها لأنها تخلق المزيد من المشاكل بحجة الأمن؛مشددا على أن أفضل طريقة لإسرائيل لإقامة علاقات مستقرة مع جيرانها هي الاحترام والتعاون الاقتصادي.

وفي ولت لاحق ؛ طالب الرئيس السوري إسرائيل بالانسحاب إلى المناطق التي كانت تحتلها وفق ترتيبات 1974 قبل بحث الترتيبات الأمنية

وجدير بالذكر ؛ فإنه ومنذ سقوط النظام السابق تنفذ إسرائيل اعتــ.داءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءاً منها

فيما اتخذت سوريا خيارا دبلوماسيا ولجأت إلى الحوار مستعينة بالدول الصديقة حيث نعمل على تأمين ممر آمن لصادرات النفط العراقية عبر الموانئ السورية

وذكرت مصادر سورية ؛ هناك مشروع استراتيجي لمد أنبوب نفط من حقول النفط العراقية إلى الموانئ السورية بما يسهل عمليات التصدير ويجنب المرور عبر مضيق هرمز.