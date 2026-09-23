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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
محمد سمير

تقام اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، عدد من المباريات المهمة في مختلف المنافسات، يأتي في مقدمتها مواجهتا افتتاح بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتتجه الأنظار إلى مدينة جدة لمتابعة ضربة البداية في البطولة الخليجية، بمواجهتي العراق أمام عُمان والسعودية ضد الكويت.

مواعيد مباريات خليجي 27 والقنوات الناقلة

العراق × عُمان
الموعد: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية، الكأس القطرية، السعودية الرياضية، العراقية الرياضية.

السعودية × الكويت
الموعد: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية، الكأس القطرية، السعودية الرياضية، العراقية الرياضية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات

سيرفيت السويسري × ليون الفرنسي
الموعد: 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القناة الناقلة: beIN Sports Mena 2.

برشلونة × باريس
الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القناة الناقلة: beIN Sports Mena 2.

تشيلسي × أوستريا فيينا
الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القناة الناقلة: beIN Sports XTRA 1.

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