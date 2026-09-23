بوتين لا يفهم إلا القوة.. ضربات روسية مكثفة تنال من كييف وزابوريجيا

فيما تستمر الضربات والغارات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط 8 مصابين بينهم طفل في غارات جوية روسية على إيزيوم في مقاطعة خاركيف.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط مصابين إثنين ووقوع حريق كبير في مركز تجاري في زابوروجيا إثر هجمات روسية مكثفة على مواقع تقول أنها تدعم القوات الأوكرانية في تحركاتها المناوئة لروسيا.



فيما قال عمدة كييف بوجود مصاب وحرائق في مستودعات ومنشأة نقل ومحطتي وقود إثر هجمات روسية على أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت مستودعًا ومصنعا لتخزين وإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة كييف.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت في البحر الأسود سفينة كانت تنقل بضائع عسكرية إلى ميناء أوديسا.

بوتين لا يستجيب إلا للقوة

فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستجيب إلا للقوة والهجمات على بنى الطاقة بأوكرانيا تستدعي ردا.



وأردف زيلنسكي: "الولايات المتحدة ستسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة و حياتنا أهم من أسعار الطاقة، ولقد طلبت من الرئيس ترامب حزمة من المعدات العسكرية بما فيها أنظمة باتريوت".