تحمل سلعا أولية.. عبور 3 سفن مضيق هرمز

أظهرت بيانات شحن أولية اليوم الأربعاء أن ثلاث سفن تحمل سلعا أولية عبرت مضيق هرمز أمس ​الثلاثاء، انخفاضا من أربع سفن في اليوم السابق ‌وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة.



وذكرت بيانات شركة كبلر ​لتتبع السفن عند الساعة 0200 بتوقيت جرينتش أن السفن ⁠الثلاث، ومنها ناقلة من فئة باناماكس، كانت تغادر المضيق.



ولفتت ​بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المفير) ​عادت للظهور داخل المضيق أمس الثلاثاء، بعدما شوهدت آخر مرة خارج الممر المائي في 19 سبتمبر .

وكان مضيق هرمز ينقل خُمس إمدادات النفط ​والغاز العالمية قبل بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.