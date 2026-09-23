تحمل سلعا أولية.. عبور 3 سفن مضيق هرمز

أظهرت بيانات شحن أولية اليوم الأربعاء أن ثلاث سفن تحمل سلعا أولية عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء، انخفاضا من أربع سفن في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة.
وذكرت بيانات شركة كبلر لتتبع السفن عند الساعة 0200 بتوقيت جرينتش أن السفن الثلاث، ومنها ناقلة من فئة باناماكس، كانت تغادر المضيق.
ولفتت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (المفير) عادت للظهور داخل المضيق أمس الثلاثاء، بعدما شوهدت آخر مرة خارج الممر المائي في 19 سبتمبر .
وكان مضيق هرمز ينقل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.