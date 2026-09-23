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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الخريف

اول ايام الخريف
اول ايام الخريف
خالد يوسف

تتزامن بداية فصل الخريف رسميًا مع طقس حار ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل خريطة الجو اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وتشمل التوقعات انتشار شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، لتستمر المتابعة اللحظية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طبيعة طقس اليوم، الذي يشهد أول أيام فصل الخريف، حيث سيكون معتدلًا إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حارا رطبا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلا إلى مائل للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد،  أن البلاد بدأت تتأثر بأجواء فصل الخريف، مع سيطرة كتل هوائية معتدلة تأتي في معظمها من جنوب غرب أوروبا وغرب البحر المتوسط، وهو ما ينعكس على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

شبورة وأمطار ورياح تسيطر على الطقس

حذرت الأرصاد من انتشار شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

الظواهر الجوية 

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانًا مساءً بنسبة حدوث 10% تقريبًا على مناطق من السلوم - مطروح - العلمين على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة وجود سحب منخفضة على مناطق متفرقة، مع فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


نصائح الارصاد للمواطنين عن ملابس الخريف

وجهت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين، بمتابعة النشرات الجوية والتغيرات في درجات الحرارة، وعدم التسرع في الانتقال إلى الملابس الخريفية خلال الفترة الحالية، لتجنب الإصابة بنزلات البرد نتيجة التغيرات الجوية. 

ملابس خريفية 

وأوضحت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع بدء ظهور فروق كبيرة بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، والشعور بانخفاض الحرارة وبرودة الأجواء ليلًا، يمكن البدء تدريجيًا في تغيير نوعية الملابس.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن هذا التغيير لن يكون قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للتوقعات الحالية، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بالتزامن مع بداية فصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى: العظمى 33، المحسوسة 35.

- درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 34.

درجات الحرارة المتوقعة 

- درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37.

- درجات الحرارة اليوم على الوجه البحري: العظمى 32، المحسوسة 34.

- درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، المحسوسة 34.

- درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 41.

حرارة وشبورة وأمطار فصل الخريف أول أيام الخريف هيئة الأرصاد الجوية طقس حار خريطة الجو

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