عضها في أذنها.. حبس سيدة أنهت حياة زوجها في ساقلتة بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج حبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها، تاجر الذهب، داخل مسكنهما بدائرة مركز ساقلتة، وذلك عقب مشادة نشبت بينهما، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأولية في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ساقلتة بالعثور على تاجر ذهب متوفى داخل منزله بدائرة المركز، في ظروف غامضة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثمان المجني عليه ملقى أمام باب المطبخ، وبه عدة طعنات، فيما جرى فرض كردون أمني حول مسرح الواقعة، والتحفظ على أداة الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبسؤال زوجة المجني عليه في بداية التحقيقات، أنكرت صلتها بارتكاب الواقعة، إلا أن رجال المباحث كثفوا جهودهم لكشف ملابسات الجريمة، من خلال فحص مسرح الحادث ومناقشة أفراد الأسرة وتفريغ ما أمكن من كاميرات المراقبة، فضلًا عن الوقوف على طبيعة العلاقة بين الزوجين.

وكشفت تحريات المقدم محمود عبدالحفيظ، رئيس مباحث مركز ساقلتة، والرائد محمد حسين، معاون أول مباحث المركز، أن الزوجة تقف وراء ارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحريات، وفقًا لما توصلت إليه أجهزة البحث، أن مشادة نشبت بين الزوج وزوجته، قام خلالها بالتعدي عليها وعضها في أذنها، قبل أن يحاول التهجم عليها مرة أخرى أثناء محاولتها الابتعاد عنه برفقة طفلهما.

وأضافت التحريات أن الزوجة، خلال المشادة، استلت سكينًا من المطبخ وسددت لزوجها عدة طعنات، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على أداة الجريمة، فيما أحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وبعرض المتهمة على جهات التحقيق، صدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الواقعة وبيان ملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأنها.