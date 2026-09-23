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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لآلاف الجنيهات.. غرامة إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

اضاءة لمبة التلاعب
اضاءة لمبة التلاعب
وفاء نور الدين

يتفاجأ أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ببعض المشاكل ومنها  إضاءة  اللمبة الصفراء (لمبة التلاعب). 

و لمبة التلاعب  هي نظام حماية تقني ينبهك لوجود خلل ما، وهذه أهم أسباب إضاءة اللمبة الصفراء.

​  أسباب إضاءة لمبة التلاعب

- ​فتح غطاء الروزيتا: فك الغطاء الذي يغطي أسلاك التوصيل، حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن المنزل، فالعداد يحتوي على بطارية داخلية تسجل عملية الفتح بالوقت والتاريخ.

- ​اهتزاز أو نقل العداد: تحريك العداد من مكانه أو حدوث إهتزازات شديدة في الحائط المثبت عليه قد يترجمه العداد كمحاولة لفك الحماية.

- ​تداخل الوصلات (النترال المشترك): وهذا سبب شائع جداً، مثل وجود موتور مياه مشترك بينك وبين جارك، أو تداخل في أسلاك الجرس، مما يؤدي لرجوع تيار (Reverse Current) يراه العداد تلاعباً.

​وصلات غير شرعية (الكوبري): تركيب وصلة داخلية لتجاوز العداد وإستهلاك تيار غير مسجل.

​  الفرق بين إضاءة "اللمبة  والكهرباء شغالة" أو مفصولة

- الحالة الأولى: اللمبة مضيئة والتيار مستمر.

​هنا العداد يرسل لك رسالة تحذيرية فقط ولم يقطع الخدمة بعد وغالباً يكون السبب تداخل بسيط في التوصيلات أو اهتزاز خفيف، إوضاءة اللمبة هنا لا تعني أنك مخالف، بل تعني أن هناك “عطلاً فنياً”، فبادر فوراً بالاتصال برقم (121)، لأن بلاغك الرسمي هو "شهادة براءتك"؛ فإذا حضر موظف التفتيش ووجد اللمبة مضيئة بدون بلاغ مسبق، قد تدخل في دائرة الشك، أما البلاغ فيخلي مسؤوليتك تماماً.

- الحالة الثانية: اللمبة مضيئة والتيار مفصول.

​هنا العداد دخل في "وضع الحماية الكاملة" وقطع دائرة الكهرباء و غالباً يكون السبب فتح غطاء الروزيتا أو رصد محاولة تلاعب صريحة.

و لن يعود التيار بوضع الكارت أو الشحن؛ العداد أصبح "مقفولاً" برمجياً.

​ويجب حضور فني الشركة ليقوم بفتح العداد بواسطة (ماستر كارت) وتصفير كود التلاعب قانونياً.

غرامة اضاءة لمبة التلاعب

​تنقسم الغرامات في شركة الكهرباء بناءً على تقرير الفني المختص:

- ​غرامة فك الغطاء (بدون سرقة تيار): تتراوح عادة ما بين 100 إلى 200 جنيه مصري. تُدفع لمرة واحدة كرسوم "إعادة ختم" أو "تصفير عداد"، وهي في حال ثبت أن الفتح كان لسبب فني أو عارض دون المساس بالاستهلاك.

- ​غرامة سرقة التيار (في حال إثبات التلاعب): هنا يتم حساب "تعويض" عن التيار غير المسجل بناءً على أقصى حمل للأجهزة في الشقة لمدة تصل لـ 6 أشهر سابقة، وقد تصل المبالغ لآلاف الجنيهات حسب نوع الأجهزة (تكييفات، سخانات، إلخ).

- إياك أن تحاول إطفاء اللمبة أو وضع لاصق عليها؛ العداد سجل الواقعة بالفعل، ومحاولتك تزيد من شبهة التلاعب.

- ​راقب عدادك باستمرار: مراقبة العداد تحميك من ضياع رصيدك نتيجة تداخل الوصلات مع الجيران (موتور المياه المشترك قد يسحب من رصيدك دون أن تشعر).

- ​التوجه للفرع: إذا اتصلت بـ (121) وتأخر الفني، توجه فوراً لفرع شركة الكهرباء التابع له لتقديم طلب فحص رسمي.

عدادات الكهرباء مسبوقة لمبة التلاعب الكهرباء شركة الكهرباء عداد الكهرباء

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